Який курс долара до гривні сьогодні
Офіційний курс долара в Україні, станом на 11 квітня, складає – 41,40 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку зараз такий:
- купівля – 41,10 гривень за долар;
- продаж – 41,70 гривень за долар.
В обмінниках середній курс 11 квітня виглядає так:
- купівля – 40,65 гривні за долар;
- продаж – 41,35 гривні за долар.
Скільки можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні
- якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати приблизно – 20 550 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити орієнтовно – 20 325 гривень.
У скільки обійдеться покупка 500 доларів сьогодні
- щоб купити 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити орієнтовно – 20 850 гривень;
- для покупки 500 доларів в обміннику потрібно буде витратити уже приблизно – 20 675 гривень.