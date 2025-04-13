Який курс долара до гривні сьогодні

Офіційний курс долара в Україні, станом на 11 квітня, складає – 41,40 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку зараз такий:

купівля – 41,10 гривень за долар;

продаж – 41,70 гривень за долар.

В обмінниках середній курс 11 квітня виглядає так:

купівля – 40,65 гривні за долар;

продаж – 41,35 гривні за долар.

Скільки можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні

якщо здати 500 доларів у банку , можна отримати приблизно – 20 550 гривень;

, можна отримати приблизно – 20 550 гривень; при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити орієнтовно – 20 325 гривень.

У скільки обійдеться покупка 500 доларів сьогодні