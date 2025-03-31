Курс валют в банках

По состоянию на утро 31 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,17 гривны (-3 копейки против 28 марта) и продажа по 41,77 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,60 гривны (+5 копеек), продажа – по 45,20 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,53 гривны (-2 копейки), а продать по 41,52 гривны (+4 копейки).

(-2 копейки), а продать (+4 копейки). Покупка евро по 45 гривен (+8 копеек), а продажа по 45,20 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 28 марта, доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-23 копейки), а дают по 41,62 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а дают (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,42 гривны (-44 копейки), а продают по 45,20 гривны (+15 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, ожидается, что на 1 апреля официальный курс доллара может колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.

В то же время Лесовой заявил, что на этой неделе курс валюты не превысят показатели по состоянию на 1 января 2025, а потому курс будет довольно сдержанным.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар.

Таким образом, с 31 марта по 6 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривны.