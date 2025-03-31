Курс валют у банках

Станом на ранок 31 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,17 гривні (-3 копійки проти 28 березня) та продаж по 41,77 гривні (-3 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,60 гривні (+5 копійок), продаж – по 45,20 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,53 гривні (-2 копійки), а продати по 41,52 гривні (+4 копійки).

(-2 копійки), а продати (+4 копійки). Купівля євро по 45 гривень (+8 копійок), а продаж по 45,20 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 28 березня, долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-23 копійки), а дають по 41,62 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а дають (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,42 гривні (-44 копійки), а продають по 45,20 гривні (+15 копійок).

Який курс долара прогнозують цього тижня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, очікується, що на 1 квітня офіційний курс долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні.

Водночас Лєсовий заявив, що цього тижня курс валюти не перевищать показники станом на 1 січня 2025 року, а тому курс буде доволі стриманим.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.

Таким чином, з 31 березня по 6 квітня на готівковому ринку долар перебуватиме на рівні 41,40 – 42 гривні.