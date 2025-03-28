Курс валют у банках

Станом на ранок 28 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 27 березня) та продаж по 41,80 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,55 гривні (-10 копійок), продаж – по 45,10 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-1 копійка), а продати по 41,48 гривні (-12 копійок).

(-1 копійка), а продати (-12 копійок). Купівля євро по 44,92 гривні (-6 копійок), а продаж по 45,07 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-23 копійки), а дають по 41,62 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а дають (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,42 гривні (-44 копійки), а продають по 45,20 гривні (+15 копійок).

Які є прогнози курсів валют

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що стабільності курсу на початку квітня сприятимуть чинники, такі як монетарні зміни НБУ (збільшення облікової ставки), чинний режим керованої гнучкості, економічні обставини тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Таким чином, у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.

Натомість на готівковому ринку очікується, що впродовж 31 березня по 6 квітня курс долара сягатиме 41,40 – 42 гривні, а курс євро – 44,50 – 45,50 гривні.