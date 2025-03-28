Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 27 марта) и продажа по 41,80 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,55 гривны (-10 копеек), продажа – по 45,10 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (-1 копейка), а продать по 41,48 гривны (-12 копеек).

(-1 копейка), а продать (-12 копеек). Покупка евро по 44,92 гривны (-6 копеек), а продажа по 45,07 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-23 копейки), а дают по 41,62 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а дают (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,42 гривны (-44 копейки), а продают по 45,20 гривны (+15 копеек).

Какие есть прогнозы курсов валют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что стабильности курса в начале апреля будут способствовать факторы, такие как монетарные изменения НБУ (увеличение учетной ставки), действующий режим управляемой гибкости, экономические обстоятельства и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. Таким образом, в марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%.

Зато на наличном рынке ожидается, что в течение 31 марта по 6 апреля курс доллара будет достигать 41,40 – 42 гривны, а курс евро – 44,50 – 45,50 гривны.