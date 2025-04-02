Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (-15 копеек против 1 апреля) и продажа по 41,70 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,40 гривны (-20 копеек), продажа – по 45,10 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,31 гривне (-9 копеек), а продать по 41,35 гривны (-7 копеек).

(-9 копеек), а продать (-7 копеек). Покупка евро по 44,84 гривны (-8 копеек), а продажа по 45 гривен (-15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,55 гривны (-10 копеек), а дают по 41,40 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а дают (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,85 гривны (-73 копейки), а продают по 45,02 гривны (без изменений).

Что выбрать для обмена валюты

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что нет разницы относительно того, где обменивать валюту. Это можно даже сделать в мобильном банковском приложении.

Даниил Монин Экономический эксперт То есть все зависит именно от курса, по которому происходит обмен. Однако сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.

В то же время на фоне падения курса доллара на мировом рынке из-за заявлений Трампа, укрепление евро пока остается лишь временным

Вряд ли стоит покупать европейскую валюту именно сейчас. Не стоит совершать покупку, если валюта уже и так выросла в цене к доллару,

– объясняет Монин.

Обратите внимание! При обмене банки проводят валюту через счета внутри банка, а обменные пункты используют физически имеющийся резерв наличности.