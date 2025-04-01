Где лучше менять доллары и евро

Как рассказал экономист Даниил Монин для 24 Канала, на самом деле разницы существенной где именно обменивать валюту в Украине нет.

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Напоминаем! Как известно, главная разница между банками и обменниками заключается в принципе обмена валют. Дело в том, что банки проводят валюту через счета внутри банка, а обменные пункты используют физически имеющийся резерв наличности.

Даниил Монин Экономический эксперт Это сделать можно даже в мобильном банковском приложении, если есть счет в валюте. То есть все зависит именно от курса по которому происходит обмен.

В то же время Монин добавляет, что сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.

Что такое маржа Эта величина выражает разницу между процентными ставками, курсами ценных бумаг, ставками страховых взносов и возмещений, ценами товаров и тому подобное.

Какие курсы валют в банках и в обменниках

По состоянию на 1 апреля, средняя покупка и продажа доллара в обменниках колебалась между 41,07 и 41,45 гривнами. Зато курс евро был в пределах 44,60 и 45,12 гривны при покупке и продаже соответственно, по данным finance.ua.

колебалась между 41,07 и 41,45 гривнами. Зато курс евро был в пределах 44,60 и 45,12 гривны при покупке и продаже соответственно, по данным finance.ua. Зато в банках покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны, продажа по 41,75 гривны. Покупка евро проходит по 44,60 гривны, а продажа – по 45,20 гривны.

Кстати, после неоднозначных заявлений Трампа по внедрению пошлин на товары на всех страны доллар США продолжил падение на мировом рынке. С начала 2025 года валюта подешевела более чем на 4%.

Но по словам Монина, на фоне этой ситуации укрепление евро остается временным. Он добавляет, что вряд ли стоит покупать европейскую валюту именно сейчас.

Кроме того, не стоит осуществлять покупку, если валюта уже и так выросла в цене к доллару,

– заметил экономист Монин.