Який зараз офіційний курс злотого

Офіційний курс злотого 8 квітня в Україні сягнув – 10,49 гривні (-21 копійка, порівняно з 7 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого в обмінниках та банках

Як повідомляє "Мінфін", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні такий:

середній банківський курс купівлі сягнув – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок), продажу – 11,05 (-10 копійок);

купівлі сягнув – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок), продажу – 11,05 (-10 копійок); середній курс покупки в обмінниках складає – 10,55 гривні за злотий (-10 копійок), продажу – 10,77 (-3 копійок).

Скільки потрібно витратити, щоб купити 100 злотих сьогодні

щоб придбати 100 злотих у банку, сьогодні необхідно мати орієнтовно – 1 105 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику потрібно мати приблизно – 1 077 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 100 злотих

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 030 гривень;

при здачі 100 злотих в обміннику, можна виручити – 1 055 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить від місця, де відбувається обмін.