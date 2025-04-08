Про це розповів колишній міністр енергетики Росії та опозиційний політик Володимир Мілов в ефірі 24 Каналу. За його словами, якщо ціна залишиться приблизно на нинішньому рівні – а це 50 доларів за барель, – це означатиме тривалий надлишок нафти на ринку, а отже, підстав для зростання цін не буде.

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"Це серйозно вдарить по Владіміру Путіну. Наприклад, минулого року сукупний експорт нафти та нафтопродуктів приніс Росії 200 мільярдів доларів. А нинішнє падіння цін — це орієнтовно мінус 50 мільярдів доходів на рік. Це дуже значна сума. А це означає, що роздуті військові бюджети, які ми спостерігали останніми роками, стане нічим підтримувати", – заявив Володимир Мілов.

Які наслідки для бюджету Росії

Він додав, що російська економіка сповільнюється. Останні дані свідчать про зупинку промислового зростання. Це призводить до істотного скорочення податкових надходжень до бюджету Росії.

Єдине, що може тримати Путіна "на плаву", – це нафта. І не обов'язково дорога, але хоча б така, що продається за умовно прийнятною ціною. Поточні ціни на ринку для Путіна є абсолютно неприйнятними. Він втрачає великі суми. І постає питання: де брати кошти на продовження війни, адже вона потребує постійного збільшення військових витрат,

– пояснив Мілов.

Він зазначив, що у 2025 році фінансування війни зросло – приблизно на третину у січні та лютому порівняно з тим же періодом торік. Це вказує на необхідність постійного збільшення військового бюджету. Але коли нафта дешевшає – бракує грошей.

Мілов наголосив, що ціна у 50 доларів за барель ставить під сумнів можливість фінансування військового бюджету в нинішніх обсягах. А військові витрати мають тенденцію до постійного зростання. Російські оборонні підприємства скаржаться, що працюють із нульовою або навіть від’ємною рентабельністю.

Необхідне індексування виплат військовим, адже інфляція знецінює їхні доходи. Минулого року проводилася масштабна кампанія зі збільшення виплат за контрактами з Міністерством оборони Росії, однак вона також зупинилася. Зростання виплат зупинилося на рівні 2 – 3 мільйонів рублів у деяких регіонах, а в інших навіть почало знижуватись. Це призвело до зменшення інтенсивності наступальних дій російської армії. Усе впирається у фінанси.

Чому низька ціна спрововує стрімкого зростання

Якщо ж ціна впаде ще нижче – скажімо, до 40 доларів за барель – виникає парадоксальна ситуація. Здавалося б, ще гірше, але це може викликати швидке скорочення видобутку нафти, що, у свою чергу, спровокує подальше зростання цін – до 60 – 70 і більше доларів за барель.

Найкращим варіантом буде збереження ціни на рівні 50 доларів – це може стати стабільним рівнем на тривалий період. Якщо ж ціна впаде до 40 і нижче – можливе стрімке зростання до рівнів, комфортніших для Путіна,

– заявив Володимир Мілов.

Він підкреслив, що стабілізація ціни на рівні 50 доларів за барель упродовж тривалого часу – це ідеальний сценарій для України. Це означатиме суттєве скорочення фінансових ресурсів для Путіна, без глобальних збоїв у світовому видобутку нафти та без стрибків цін.