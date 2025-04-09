Как изменился курс злотого в Украине
По состоянию на 9 апреля, официальный курс злотого достиг – 10,54 гривны (+5 копеек, по сравнению с 8 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:
- средний банковский курс покупки составляет сегодня – 10,38 гривны за злотый (+8 копеек), продажи – 11,02 (-3 копейки);
- а вот средний курс покупки в обменниках – 10,58 гривны за злотый (-3 копейки), продажи – 10,75 (-2 копейки).
Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых 9 апреля
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно иметь ориентировочно – 1 102 гривен;
- а вот для покупки 100 злотых в обменнике необходимо иметь примерно – 1 075 гривен.
Какую сумму можно выручить при сдаче 100 злотых сегодня
- при сдаче 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 038 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 058 гривен.