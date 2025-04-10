Який зараз офіційний курс злотого

10 квітня офіційний курс злотого – 10,60 гривні (+4 копійки, порівняно з 9 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну" показую, що сьогодні курс злотого в банках змінився так:

середній банківський курс купівлі складає – 10,38 гривні за злотий (без змін);

продажу – 11,03 (+1 копійка).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

покупка – 10,65 гривні за злотий (+7 копійок);

продаж – 10,85 (+10 копійок).

Яку суму потрібно витратити, щоб купити сьогодні 100 злотих

аби купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати приблизно – 1 103 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику сьогодні достатньо буде мати – 1 085 гривень.

Скільки сьогодні можна отримати за 100 злотих

при обміні 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 038 гривень;

за 100 злотих в обміннику сьогодні можна виручити приблизно – 1 065 гривень.

Зауважте! Курс залежить від місця обміну.