Трамп різко змінив курс

Радники Трампа дізналися про рішення вже після ухвалення, хоча ще того ж ранку Трамп публічно підтримував жорстку митну політику, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У Білому домі намагались представити зміну як частину продуманої стратегії, проте сам Трамп назвав це "інстинктивним" кроком.

Я знаю, що в біса я роблю,

– заявив він республіканцям.

У соцмережах Трамп писав: "БУДЬ КРУТИМ!" і "ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ КУПІВЛІ!!!". Водночас уже після обіду того ж дня президент різко змінив риторику – на тлі обвалу фондового ринку та стрибка прибутковості держоблігацій.

Несподіванка для радників

Раптова зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо мит стала несподіванкою не лише для громадськості, а й для його найближчих радників.

Навіть торговий представник Джеймісон Грір дізнався про новий курс уже під час виступу в Конгресі, а ключові фігури адміністрації, включно з міністром фінансів Скоттом Бессентом та прес-секретаркою Каролайн Левітт, намагались переконати всіх, що це – частина продуманої стратегії.

Зауважте! Всередині адміністрації панує плутанина – навіть радники не впевнені, чи призупинення мит має стратегічну мету, чи це лише емоційна реакція на стрімке падіння фондового ринку. Попри офіційні спроби представити це як раціональне рішення, джерела визнають: справжньою причиною стала паніка через ринкові коливання.