Який офіційний курс злотого зараз
14 квітня офіційний курс злотого складає – 10,92 гривні (+15 копійок, порівняно з 11 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках
Як повідомляє "Мінфін", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні змінився так:
- середній курс купівлі у банку складає сьогодні – 10,30 гривні за злотий (-13 копійок), продажу – 11,10 (+2 копійки);
- в обмінниках, своєю чергою, в – 10,75 гривні за злотий (+6 копійок), продажу – 10,90 (+5 копійок).
Яку суму потрібно мати, щоб купити 100 злотих 14 квітня
- аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 110 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно буде мати уже приблизно – 1 090 гривень.
Скільки гривень сьогодні дадуть за 100 злотих
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 030 гривень;
- а от при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 075 гривень.