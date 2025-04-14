Який офіційний курс злотого зараз

14 квітня офіційний курс злотого складає – 10,92 гривні (+15 копійок, порівняно з 11 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні змінився так:

середній курс купівлі у банку складає сьогодні – 10,30 гривні за злотий (-13 копійок), продажу – 11,10 (+2 копійки);

в обмінниках, своєю чергою, в – 10,75 гривні за злотий (+6 копійок), продажу – 10,90 (+5 копійок).

Яку суму потрібно мати, щоб купити 100 злотих 14 квітня

аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 110 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно буде мати уже приблизно – 1 090 гривень.

Скільки гривень сьогодні дадуть за 100 злотих