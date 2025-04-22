Какой сейчас официальный курс злотого

По состоянию на 22 апреля, официальный курс злотого составляет – 11,17 гривны (+18 копеек, по сравнению с 18 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках сегодня

Средний курс злотого в банке по данным "Минфина", изменился после выходных так:

покупка – 10,55 гривны за злотый (-5 копеек, по сравнению с 18 апреля);

продажа – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек).

А вот средний курс в обменниках изменился так:

покупка – 10,85 гривны за злотый (+8 копеек);

продажа – 11,05 гривны за злотый (+15 копеек).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

для покупки 100 злотых в банке сегодня необходимо иметь примерно – 1 125 гривен;

чтобы приобрести 100 злотых в обменнике, необходимо будет уже – 1 105 гривен.

Какую сумму можно выручить за сдачу 100 злотых сегодня

при сдаче 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 055 гривен;

за 100 злотых в обменнике можно получить примерно – 1 085 гривен.

Обратите внимание! Курс зависит именно от места обмена.