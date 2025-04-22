Почему Китай может ввести пошлины против других стран

Китайское правительство заявило, что администрация Трампа сейчас пытается оказать давление на другие страны, торгующие с Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Уступки не принесут мира, а компромисс не заслуживает уважения. Добиваться так называемых исключений, ущемляя интересы других ради собственной эгоистической и недальновидной выгоды, – все равно что вести переговоры с тигром за его шкуру. В конце концов это приведет лишь к проигрышу,

– заявило министерство торговли Китая.

Как отметило министерство, если какие-то страны все же поддадутся на давление Трампа, Пекин "решительно примет контрмеры".

Заметьте! Китай уже работает над укреплением связей с другими странами.

Сейчас для Пекина существует угроза не только прямых торговых связей. Также под вопросом потенциальный маршрут по которому товар сможет попадать в США.

Дело в том, что китайские производители владеют производствами во Вьетнаме и Мексике. То есть, там могут производиться товары без маркировки "Сделано в Китае". Если указанные страны ограничат торговлю с КНР, то эти поставки будут под угрозой.

Обратите внимание! По состоянию на теперь, известно, что есть страны, которые готовы на определенные уступки для отсрочки пошлин Трампа.