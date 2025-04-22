Чому Китай може ввести мита проти інших країн

Китайський уряд заявив, що адміністрація Трампа зараз намагається чинити тиск на інші країни, що торгують з Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Поступки не принесуть миру, а компроміс не заслуговує на повагу. Домагатися так званих винятків, ущемляючи інтереси інших заради власної егоїстичної і недалекоглядної вигоди, – все одно що вести переговори з тигром за його шкуру. Зрештою це призведе лише до програшу,

– заявило міністерство торгівлі Китаю.

Як зазначило міністерство, якщо якісь країни все ж піддадуться на тиск Трампа, Пекін "рішуче вживатиме контрзаходів".

Зауважте! Китай уже працює над зміцненням зв'язків з іншими країнами.

Зараз для Пекіна існує загроза не тільки прямих торгівельних зв'язків. Також під питанням потенційний маршрут по якому товар зможе потрапляти у США.

Річ у тім, що китайські виробники зараз мають виробництва у В'єтнамі та Мексиці. Тобто, там можуть вироблятися товари без маркування "Зроблено в Китаї". Якщо вказані країни обмежать торгівлю з КНР, то ці поставки будуть під загрозою.

Зверніть увагу! Станом на тепер, відомо, що є країни, які готові на певні поступки для відтермінування мит Трампа.