Виплати пенсіонерам у розмірі 10 пенсій

Їх надають педагогічним працівникам, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення" та Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Кожен третій пенсіонер в Україні отримує пенсію 3 340 гривень

Тобто люди мають право на виплату допомоги у розмірі їхніх 10-місячних пенсій на день її призначення за таких обставин:

вони працювали на посадах, що надають право на пенсію за вислугу років; ці особи виходять на пенсію за віком.

Однак також для цього українці повинні мати відповідний страховий стаж, який складає 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

На таку виплату мають право працівники наступних установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади тощо.

Важливо! Пенсіонер чи пенсіонерка має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.