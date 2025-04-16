Які податки платять пенсіонери

Офіційно працевлаштований пенсіонер сплачує із зарплати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, які на сьогодні становлять 18% та 5% відповідно, передає 24 Канал.

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Як розрахувати скільки податків доведеться сплатити:

Якщо заробітна плата у літньої людини становить 10 тисяч гривень, то розмір ПДФО становить 1 800 гривень, а військовий збір – 500 гривень.

Загалом, із зарплати пенсіонера буде утримуватися 2 300 гривень податків.

Хто з пенсіонерів не сплачує податки

Наразі не всі пенсійні виплати підлягають оподаткуванню в Україні. Йдеться про тих, чий розмір не перевищує 24 тисяч гривень щомісяця, а це 3 мінімальні заробітні плати у 2025 році.

Нагадуємо! Цьогоріч мінімальна пенсія становить 2 361 гривню й не оподатковується. Не сплачують податки також пенсіонери, які не працюють та не отримують інших доходів, окрім пенсії.

Натомість варто пам'ятати, що якщо загальний дохід пенсіонера разом з пенсією, зарплатою, дивідендами тощо, перевищує ліміт у 24 тисяч гривень, то особа буде вимушена сплачувати 15% або 20% податку, залежно від того наскільки сума загального доходу перевищує встановлений ліміт.