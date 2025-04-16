Какие налоги платят пенсионеры

Официально трудоустроенный пенсионер платит с зарплаты налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, которые на сегодня составляют 18% и 5% соответственно, передает 24 Канал.

Читайте также Прокурорам уменьшат пенсии: Рада проголосовала со второй попытки

Как рассчитать сколько налогов придется заплатить:

Если заработная плата у пожилого человека составляет 10 тысяч гривен, то размер НДФЛ составляет 1 800 гривен, а военный сбор – 500 гривен.

В общем, с зарплаты пенсионера будет удерживаться 2 300 гривен налогов.

Кто из пенсионеров не платит налоги

Сейчас не все пенсионные выплаты подлежат налогообложению в Украине. Речь идет о тех, чей размер не превышает 24 тысяч гривен ежемесячно, а это 3 минимальные заработные платы в 2025 году.

Напоминаем! В этом году минимальная пенсия составляет 2 361 гривну и не облагается налогом. Не платят налоги также пенсионеры, которые не работают и не получают других доходов, кроме пенсии.

Зато стоит помнить, что если общий доход пенсионера вместе с пенсией, зарплатой, дивидендами и т.д., превышает лимит в 24 тысяч гривен, то лицо будет вынуждено платить 15% или 20% налога, в зависимости от того насколько сумма общего дохода превышает установленный лимит.