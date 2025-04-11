Как изменится минималка в 2026 году
В 2025 году размер минимальной зарплаты в Украине не менялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.
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Обратите внимание! В 2026 году, согласно этому документу, изменения также не произойдут. То есть, минимальная зарплата и в дальнейшем будет оставаться 8 000 гривен.
Однако, если опираться на законопроект № 12462, все же минималка может быть повышена. Сейчас эта инициатива не реализована, соответственно, ожидать увеличения в ближайшее время не стоит.
Согласно указанному законопроекту, минимальная зарплата в этом году должна была бы увеличиться так:
- с 1 апреля она должна была бы вырасти до 9 100 гривен (это примерно 55 гривен в час);
- с 1 июля – до 10 100 гривен (ориентировочно 61 гривна в час);
- с 1 октября – до 11 184 гривен (68 гривен в час).