Вырастет ли минималка весной

Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен. Впрочем, уже весной ее размер может измениться из-за того, что депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, который предусматривает ее повышение, передает 24 Канал.

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До этого ее размер должен был остаться без изменений до 2027 года из-за замораживания социальных стандартов. Однако, новый документ предусматривает поэтапное повышение минимальной зарплаты в Украине:

с 1 апреля – до 9 100 гривен;

с 1 июля – до 10 100 гривен;

с 1 октября – до 11 184 гривен.