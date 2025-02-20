Кому пересчитают пенсии

С 1 апреля в Украине начинается процесс перерасчета пенсий для определенной категории пенсионеров, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Речь идет о тех работающих пенсионерах, которые по состоянию на 1 марта имеют два года работы после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Также пенсии пересчитают тем, кто работал менее двух лет, но с момента назначения или последнего перерасчета пенсии прошло 24 месяца.

Заметьте! Преимущественно, для получения нового расчета пенсии не нужно предпринимать никаких действий, поскольку перерасчет осуществляется автоматически. Однако существуют случаи, когда необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Кому обратиться за перерасчетом

Работающие пенсионеры, которые набрали необходимый стаж после 1 марта, имеют право подать заявление на перерасчет пенсии.

Например! Если пенсионер вышел на пенсию в мае 2023 года и продолжил работать, то он должен обратиться в Пенсионный фонд Украины в мае следующего года, ведь по состоянию на 1 марта у него не будет 24 месяцев стажа.

Что касается самого перерасчета пенсий, что стартует с 1 апреля, важно понимать, что фактические выплаты с учетом перерасчета начнут поступать только в июне, включая доплаты за апрель и май.

Когда будут увеличены пенсии

Поскольку данные об уплате единого социального взноса от предприятий обычно поступают в мае (срок подачи бухгалтерских отчетов – до 10 мая), пенсионеры, которые продолжают работать, получат увеличенные пенсии только в июне.

Важно! Перерасчет пенсий осуществляется только для тех, кто вышел на пенсию по возрасту и продолжает работать. Тем пенсионерам, получающих пенсию за выслугу лет, перерасчет будет проведен только после достижения ими пенсионного возраста.