Який зараз офіційний курс злотого

Станом на 22 квітня, офіційний курс злотого складає – 11,17 гривні (+18 копійок, порівняно з 18 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Китай буде відповідати: Пекін розповів, що буде з країнами, які підтримають митну політику США

Який курс злотого в банках та обмінниках сьогодні

Середній курс злотого у банку за даними "Мінфіну", змінився після вихідних так:

купівля – 10,55 гривні за злотий (-5 копійок, порівняно з 18 квітня);

продаж – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок).

А от середній курс в обмінниках змінився так:

купівля – 10,85 гривні за злотий (+8 копійок);

продаж – 11,05 гривні за злотий (+15 копійок).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

для покупки 100 злотих у банку сьогодні необхідно мати приблизно – 1 125 гривень;

щоб придбати 100 злотих в обміннику, необхідно буде уже – 1 105 гривень.

Яку суму можна виручити за здачу 100 злотих сьогодні

при здачі 100 злотих в банку можна виручити орієнтовно – 1 055 гривень;

за 100 злотих в обміннику можна отримати приблизно – 1 085 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить саме від місця обміну.