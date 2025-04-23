Як змінився офіційний курс злотого в Україні 23 квітня

Офіційний курс злотого, станом на 23 квітня, складає – 11,15 гривні (-2 копійки, порівняно з 22 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", зараз змінився таким чином:

купівля – 10,55 гривні за злотий (без змін, порівняно з 22 квітня);

продаж – 11,25 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, середній курс змінився так:

купівля – 10,88 гривні за злотий (+3 копійки);

продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).

Яка сума потрібна, щоб купити 100 злотих сьогодні

щоб купити 100 злотих в банку сьогодні, потрібно мати приблизно – 1 125 гривень;

сьогодні, потрібно мати приблизно – 1 125 гривень; для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 105 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні