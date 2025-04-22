Чому США ввели нові мита для азійських країн

Наразі відомо, що найвищий тариф встановлено для Камбоджі – у понад 3 000%, далі йдуть мита для виробників з В'єтнаму – 395,9%, потім для Таїланду – 375,2%. Водночас найменший тариф – для Малайзії у розмірі 34,4%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Введення таких тарифів відбулося після підсумків річного торгівельного розслідування, у якому йшлося про те, що виробники сонячного обладнання цих 4 країн несправедливо користуються держсубсидіями та експортують продукцію до США за нижчими цінами, аніж їхня собівартість.