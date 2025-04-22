Як торгівельна війна Трампа вплинула на ЄС

Бельгія, Франція та Австрія раніше займали протекціоністську позицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зараз же вказані країни сприймають торгівельні угоди як геополітичну необхідність. Водночас Брюссель вказує на те, що зарубіжні партнери також виявляють величезну зацікавленість у співпраці.

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Наприклад, протягом останніх декількох місяців Брюссель завершував багаторічні переговори з південноамериканським торговельно-економічним союзом Меркосур. Також відбувалися перемовини з Мексикою і Швейцарією. Зараз тривають переговори з Малайзією, Індією та ОАЕ.



Який зараз стан перемовин ЄС з третіми країнами / Фото Politico

Зверніть увагу! Зараз ЄС остерігається напливу китайських товарів, що може виникнути після мит Трампа. СОТ прогнозує скорочення світової торгівлі на 0,2% у 2025. Однак падіння може бути і більшим – 1,5%, якщо Трамп поверне дзеркальні мита.