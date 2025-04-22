Укртрансгаз розпочав закачувати газ у підземні сховища
Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ, передає 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
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Сезон відбору був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу. Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно й без перебоїв,
– йдеться у повідомленні.
Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак заявив, що найважчий сезон відбору газу з моменту повномасштабного вторгнення завершений. Його пройшли впевнено, що є результатом злагодженої роботи Укртрансгазу та всієї Групи.
Тепер рухаємося далі й готуємося до наступної зими,
– сказав Роман Чумак.
Станом на зараз Укртрансгаз продовжує роботу у штатному режимі. Зокрема Нафтогаз вже працює над підготовкою до опалювального зимового періоду 2025-2026:
- накопичує аварійне обладнання;
- працює з міжнародними партнерами;
- розширює напрями імпорту.
Зауважте! Чумак подякував кожному, хто забезпечував стабільну роботу українських підземних сховищ газу навіть у найскладніші моменти, адже завдяки цьому країна пройшла зиму впевнено й без перебоїв.