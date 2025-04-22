Укртрансгаз розпочав закачувати газ у підземні сховища

Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ, передає 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Сезон відбору був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу. Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно й без перебоїв,

– йдеться у повідомленні.

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак заявив, що найважчий сезон відбору газу з моменту повномасштабного вторгнення завершений. Його пройшли впевнено, що є результатом злагодженої роботи Укртрансгазу та всієї Групи.

Тепер рухаємося далі й готуємося до наступної зими,

– сказав Роман Чумак.

Станом на зараз Укртрансгаз продовжує роботу у штатному режимі. Зокрема Нафтогаз вже працює над підготовкою до опалювального зимового періоду 2025-2026:

накопичує аварійне обладнання;

працює з міжнародними партнерами;

розширює напрями імпорту.

Зауважте! Чумак подякував кожному, хто забезпечував стабільну роботу українських підземних сховищ газу навіть у найскладніші моменти, адже завдяки цьому країна пройшла зиму впевнено й без перебоїв.