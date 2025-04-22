Укртрансгаз начал закачивать газ в подземные хранилища

Сейчас на отдельных хранилищах еще продолжаются регламентные работы, но большинство ПХГ уже закачивают газ, передает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Сезон отбора был непростым из-за массированных обстрелов, потерю части добычи и прекращения транзита российского газа. Несмотря на это, украинские газохранилища работали и работают стабильно и без перебоев,

– говорится в сообщении.

Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак заявил, что самый тяжелый сезон отбора газа с момента полномасштабного вторжения завершен. Его прошли уверенно, что является результатом слаженной работы Укртрансгаза и всей Группы.

Теперь движемся дальше и готовимся к следующей зиме,

– сказал Роман Чумак.

По состоянию на сейчас Укртрансгаз продолжает работу в штатном режиме. В частности Нафтогаз уже работает над подготовкой к отопительному зимнему периоду 2025-2026:

накапливает аварийное оборудование;

работает с международными партнерами;

расширяет направления импорта.

Обратите внимание! Чумак поблагодарил каждого, кто обеспечивал стабильную работу украинских подземных хранилищ газа даже в самые сложные моменты, ведь благодаря этому страна прошла зиму уверенно и без перебоев.