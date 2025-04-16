Назначение субсидии на следующий отопительный сезон
Речь идет о периоде до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату будет назначена автоматически. Это будет сделано на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации.
Но некоторым категориям украинцев субсидию на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Важно! Субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.
Как подать документы для назначения субсидии
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно следующими способами:
- обратиться в центр Пенсионного фонда Украины;
- отправить по почте на адрес ПФУ;
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Обратите внимание! Документы на назначение субсидии можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал “Дія”.