Призначення субсидії на наступний опалювальний сезон

Мова йде про період до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Одержувачам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично. Це буде зроблено на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації.

Але деяким категоріям українцям субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати (або спрощеною заявою). За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Важливо! Субсидіанти зобов’язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

Як подати документи для призначення субсидії

Подати документи на призначення житлової субсидії можна такими способами:

звернутись до центру Пенсійного фонду України; надіслати поштою на адресу ПФУ; через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Документи на призначення субсидії можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал “Дія”.