Как Украина будет проходить следующий отопительный сезон

Однако компания делает все, чтобы не допустить именно такого развития событий, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс.

Читайте также Отопительный сезон заканчивается: кто из украинцев должен обратиться в ПФУ с заявлением

Председатель наблюдательного совета НАК Наталья Бойко заявила, что есть уже очень много сценариев, и некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, среди которых и ограничения потребления

Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому, все-таки, я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт,

– сказала Бойко во время дискуссии в ZOOM "Хватит ли газа Украине: где взять средства на новый отопительный сезон?"

Она объяснила, что многое будет зависеть от последствий атак российских атак. Однако газовый сектор после последних ударов России уже продемонстрировал способность эффективно восстанавливаться.

С того, что мы увидели сейчас, как мы восстанавливаемся, возможно, это не самое высокое качество газа, которая подается в систему, но скорость возвращения потока в трубу, плюс возможность работать безкомпрессорно в достаточно адаптивном режиме, тоже показывают определенную живучесть газового сектора,

– отметила Наталья Бойко.

Она также добавила, что обсуждала с Министерством энергетики и вопрос введения дополнительных стимулов для потребителей покупать импортный газ.

Мне кажется, что здесь можно говорить о каком-то балансе, возможно, определенный комплексный подход с точки зрения Министерства финансов. В принципе, эта идея дозированно понравилась, поэтому обещали ее обсудить,

– сказала заместитель председателя НС "Нафтогаза".

Согласно ее словам, "Оператору ГТС" логичнее не забирать газ для производственно-технических потерь из хранилищ, а импортировать в условиях дефицита.

Более того, Наталья Бойко отметила, что сейчас ведется работа с европейскими и украинскими банками для привлечения финансирования на закупку газа. Однако следует решить вопрос дополнительных гарантий со стороны Евросоюза.

Кроме того, необходимо компенсировать из бюджета разницу в тарифах, чтобы высвободить для НАК ресурс.

В то же время объем аварийного резерва оборудования трудно было оценить, поскольку не было опыта поражений объектов, но сейчас "аварийный резерв создается постоянно, возобновляется и расширяется".

Важно! "Нафтогаз" будет использовать все возможности для того, чтобы закачать и прийти в сезон в максимальном комфортном формате по заполненным хранилищам.

