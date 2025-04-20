Китай прекратил покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов после того, как 10 февраля 2025 года ввел 15-процентную пошлину на эти поставки. Это очередной знак того, что Пекин продолжает отдаляться от экономики США, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Китай прекратил покупать сжиженный газ в США

Импорт СПГ из США в Китай уже снизился до минимального уровня в период с ноября по январь. Зато Китай нарастил закупки из России, которая в прошлом году поставила ему вчетверо больше СПГ, чем США.

Европейский бойкот российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году привел к тому, что российский газ продается по очень низким ценам, тогда как европейские компании платят гораздо больше за газ из других источников, в частности из США.

Поэтому китайские энергетические компании смогли покупать большие объемы дешевого газа из России, вместо импорта из США. Китайские энергетические фирмы были крупными покупателями СПГ в США, но и до введения пошлин поставляли относительно немного этого топлива в Китай.

Вместо этого, китайские компании переправляли закупленный в США газ в Европу.

Китайские пошлины "на самом деле не влияют на потоки торговли". Учитывая высокие цены на американский газ для Европы, нет смысла везти его аж в Азию.

Несмотря на это, пошлины могут не сильно изменить маршруты доставки американского газа, но они могут нанести вред самой американской отрасли, говорит Боккара. Тарифы Трампа на импортную сталь повышают стоимость строительства терминалов для отгрузки СПГ. А более широкое применение американских пошлин может замедлить рост мировой экономики, что снизит спрос на газ.