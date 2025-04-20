Вероятно, снижение цен на нефть ударит по российскому росту, что может сократить военный бюджет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

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Как торговая война повлияет на Россию

Журналисты констатировали что нефть и газ составляют около трети доходов российского государственного бюджета. Отмечают, что это является главным двигателем экономики России и основным источником уязвимости Москвы.

По мнению аналитиков, если цены останутся низкими, то российскую экономику ждет жесткая посадка, а дефицит бюджета увеличится почти вдвое. Впрочем, их экономика замедлилась еще до обвала цен на нефть.

В то же время Москва ведет разговоры с Вашингтоном относительно войны в Украине, не спеша с мирными переговорами, надеясь. что успехи на поле боя дадут ей больше рычагов давления для достижения максимальных уступок.

Впрочем, издание пишет, что вряд ли нынешние силы на нефть заставят Путина отказаться от войны, более глубокое падение может изменить его расчеты. Несмотря на это, предполагают, что нефтяное давление поставит Кремль перед болезненным выбором.

Если цена на нефть продолжит падать, они почувствуют себя ущемленными, и они уже начинают это чувствовать .... Если так пойдет и дальше, то они окажутся в ситуации "пушки против масла,

– считает старшая научная сотрудница вашингтонского Института международной экономики имени Петерсона Элина Рыбакова.

Специалисты холдинга J.P. Morgan убеждены, что хоть Москва более изолирована от глобальных тенденций из-за санкций и разорванных международных связей, "цунами, порожденное торговой политикой США, вряд ли оставит Россию невредимой".

В статье отмечают, что центральное место нефти в российской экономике выходит за рамки государственной казны. Это называют эффектом мультипликатора, когда бурно развивающаяся энергетическая отрасль,, перетекает в смежные секторы.

Скорее всего, как пишет газета, сокращение производства негативно повлияет на целые сообщества, которые организованы вокруг добычи и переработки нефти.

По оценкам бывшего российского энергетика и старшего научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, Россия теряет около 25 миллиардов долларов в год на каждые 10 долларов падения цены на нефть.

В то же время этого не совсем достаточно, поскольку, по мнению аналитиков, цены на нефть должны оставаться низкими в течение длительного периода, чтобы повлиять на Россию. Российский банк "Ренессанс Капитал" сообщил, что если цена на нефть Urals в этом году составит в среднем 50 долларов.

Таким образом рост ВВП составит 0,1% – это будет шоком для российской экономики. К слову, по мнению эксперта Геннадия Рябцева, ситуация стала критической для российского бюджета, цены за баррель нефти Urals должны достичь 40 долларов.