Акции UBS упали

Как сообщает Financial Times, с момента объявления тарифов 2 апреля акции UBS упали почти на 15%, информирует 24 Канал. Для сравнения, котировки Santander снизились лишь на 5%.

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"В результате капитализация UBS сократилась до 85,7 миллиардов евро, тогда как у Santander она достигла 91 миллиард евро", – говорится в статье.

UBS больше не лидер рынка

UBS потерял лидерство, которое удерживал с августа 2023 года после громкого поглощения Credit Suisse. Еще в феврале 2025 года его стоимость приближалась к 120 млрд евро.

В топ-5 по капитализации банков континентальной Европы также вошли:

BNP Paribas (Франция) – 80,9 млрд евро

UniCredit (Италия) – 78,9 млрд евро

Справочно. Крупнейшим банком в Европе в целом остается британский HSBC с рыночной капитализацией 137,8 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 160,5 миллиардов евро).