Акції UBS впали

Як повідомляє Financial Times, із моменту оголошення тарифів 2 квітня акції UBS впали майже на 15%, інформує 24 Канал. Для порівняння, котирування Santander знизилися лише на 5%.

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"У результаті капіталізація UBS скоротилася до 85,7 мільярдів євро, тоді як у Santander вона сягнула 91 мільяр євро", – ідеться у статті.

UBS більше не лідер ринку

UBS втратив лідерство, яке утримував з серпня 2023 року після гучного поглинання Credit Suisse. Ще у лютому 2025 року його вартість наближалася до 120 млрд євро.

У топ-5 за капіталізацією банків континентальної Європи також увійшли:

BNP Paribas (Франція) – 80,9 млрд євро

UniCredit (Італія) – 78,9 млрд євро

Довідково. Найбільшим банком у Європі загалом залишається британський HSBC з ринковою капіталізацією 137,8 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 160,5 мільярдів євро).