Обновленные прогнозы

Агентство также скорректировало оценки для США и Китая, уменьшив их на 0,5 процентного пункта по сравнению с прогнозом в марте, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Fitch Ratings.

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Fitch прогнозирует, что экономика США вырастет на 1,2% в 2025 году, хотя в конце года темпы замедлятся до 0,4% в годовом измерении. Рост ВВП Китая, по ожиданиям, останется ниже 4%, а экономика Еврозоны не превысит 1%.

Интересно! Ставка тарифов между США и Китаем сохранится на уровне более 100%, с последующим снижением до 60% в 2026 году.

Какие еще прогнозы

Инфляция в США может превысить 4%, что, по мнению Fitch, отсрочит снижение ключевых ставок ФРС до конца 2025 года, одновременно ослабление доллара может стимулировать снижение ставок в Европе и странах, развивающихся.

Fitch уменьшил прогноз цены на нефть Brent в 2025 году на 5 долларов – до 65 долларов за баррель. В то же время Всемирная торговая организация ожидает, что из-за введенных США пошлины глобальная торговля товарами сократится на 0,2% в 2025 году, но снова будет расти в 2026-м.