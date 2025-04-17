Чому американці витрачають більше

Представники одного з найбільших банків Америки – JPMorgan вважають, що американці купують більше саме через побоювання відносно зростання цін внаслідок введення мит Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Своєю чергою, Bank of America вказують, що у I кварталі витрати за кредитними та дебетовими карти зросли на 4%.

Аластер Бортвік Фінансовий директор Bank of America Споживачі – це ті, хто продовжує витрачати, і це, зрештою, є основою економіки США. Сигнали від споживачів на даний момент говорять про те, що економіка США, як і раніше, залишається в хорошій формі.

А от JPMorgan повідомив про зростання цього показника на 7% рік до року. Хоча цей банк зазначив і те, що залишки на кредитних картках у вказаний період навпаки – зросли.

Зверніть увагу! Індекс споживчих настроїв Університету Мічигана впав у березні до 57 пунктів з лютневих 64. Квітневий, за теперішніми прогнозами, може знизитись до 50 (це на 34% менше ніж рік тому).

Що відбувається у корпоративному секторі США

У корпоративному секторі США, за даними банків, набагато більше ознак "відкату".

Марк Мейсон Фінансовий директор Citigroup Всі готуються до нових зустрічних вітрів. Деякі компанії зміцнюють і так сильні баланси. Інші прискорюють імпорт, щоб поповнити запаси.

Водночас прибутки банків у I кварталі при цьому перевищили прогнози аналітиків:

чистий прибуток JPMorgan – 14,6 мільярда доларів;

Bank of America – 7,4 мільярда доларів;

Morgan Stanley – 4,3 мільярда доларів.;

Goldman Sachs – 4,7 мільярда гривень.

Зокрема, Goldman у цей період зафіксував рекордний дохід у сегменті акцій. Показник зростання склав – 27%. У інших це значення таке: