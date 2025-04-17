Почему американцы тратят больше
Представители одного из крупнейших банков Америки – JPMorgan считают, что американцы покупают больше именно из-за опасений относительно роста цен в следствии введения пошлин Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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В свою очередь, Bank of America указывают, что в I квартале расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 4%.
Потребители – это те, кто продолжает тратить, и это, в конце концов, является основой экономики США. Сигналы от потребителей на данный момент говорят о том, что экономика США, по-прежнему, остается в хорошей форме.
А вот JPMorgan сообщил о росте этого показателя на 7% год к году. Хотя этот банк отметил и то, что остатки на кредитных карточках в указанный период наоборот – выросли.
Обратите внимание! Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал в марте до 57 пунктов с февральских 64. Апрельский, по нынешним прогнозам, может снизиться до 50 (это на 34% меньше чем год назад).
Что происходит в корпоративном секторе США
В корпоративном секторе США, по данным банков, гораздо больше признаков "отката".
Все готовятся к новым встречным ветрам. Некоторые компании укрепляют и так сильные балансы. Другие ускоряют импорт, чтобы пополнить запасы.
В то же время прибыли банков в I квартале при этом превысили прогнозы аналитиков:
- чистая прибыль JPMorgan – 14,6 миллиарда долларов;
- Bank of America – 7,4 миллиарда долларов;
- Morgan Stanley – 4,3 миллиарда долларов.;
- Goldman Sachs – 4,7 миллиарда гривен.
В частности, Goldman в этот период зафиксировал рекордный доход в сегменте акций. Показатель роста составил – 27%. У других это значение следующее:
- JPMorgan – увеличение на 48%;
- Morgan Stanley – 45%.