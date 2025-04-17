Почему Еврокомиссия не накладывает санкции на импорт российского СПГ

Еврокомиссия пока не будет включать запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций, в частности, из-за позиции некоторых правительств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Также вероятной причиной является неопределенность относительно альтернативных источников газа. Стоит заметить, что на решение Еврокомиссии сильно влияет и напряжение, которое возникло на фоне торговых переговоров с США.

Один чиновник сказал, что Комиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и таким образом уступить свою власть на переговорах. Комиссия и правительства ЕС также опасаются создания новой зависимости от США, третьего по величине поставщика газа в блок после России и Норвегии,

– сообщает Reuters.

Еврокомиссия обсуждала идею запрета на импорт российского СПГ еще в январе. Именно тогда готовился 16-й пакет санкций.

Сейчас Еврокомиссия планирует разработать новую дорожную карту, которая должна побороть зависимость блока от российских энергоресурсов до 2027 года. План запланировано объявить до начала мая.

Обратите внимание! Новый пакет санкций против России (17-й) планируют завершить до июня.