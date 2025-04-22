Почему США ввели новые пошлины для азиатских стран

Известно, что самый высокий тариф установлен для Камбоджи – в более 3 000%, далее следуют пошлины для производителей из Вьетнама – 395,9%, затем для Таиланда – 375,2%. В то же время наименьший тариф – для Малайзии в размере 34,4%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Якак пошлины Трампа повлияли на рынок ЕС: такого не ожидал никто

Введение таких тарифов произошло после итогов годового торгового расследования, в котором говорилось о том, что производители солнечного оборудования этих 4 стран несправедливо пользуются госсубсидиями и экспортируют продукцию в США по более низким ценам, чем их себестоимость.