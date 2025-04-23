Як зміниться тариф на газ з 1 травня

"Нафтогаз" затвердив, що теперішній тариф буде діяти до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

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Роман Чумак Керівник Групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Це рішення ухвалене з урахуванням мораторію на підвищення цін на природний газ, що діє зараз.

Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру,

– каже Чумак.

Зверніть увагу! Зараз "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських сімей.

Який тариф на газ для населення буде після опалювального сезону

Теперішній тариф на газ складає – 7,96 гривні за кубометр. Тобто, він буде таким і надалі.

Частину українських споживачів обслуговують інші компанії. У них тарифи відрізняються.

Зауважте! Доставка газу оплачується окремо.