Как изменится тариф на газ в мае

По решению правительства действующий тариф на газ будет действительным еще 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Обратите внимание! Нынешний тариф на газ должен действовать до 31 октября 2025 года.

В частности, в "Нафтогазе" стоимость кубометра газа и в дальнейшем будет достигать – 7,96 гривны. У других поставщиков этот тариф несколько иной – 7,70 – 9,99 гривны за кубометр.

Сейчас именно "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды (ППН). То есть, эта компания обслуживает более 95% украинских потребителей.

Общая ситуация с тарифами сейчас выглядит так:

Заметьте! Украинцы платят не только непосредственно за газ. Также оплачивать необходимо доставку топлива. Этот платеж рассчитывается отдельно, на год вперед с учетом прошлогодних показателей.