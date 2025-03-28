Вырастут ли пенсионные выплаты в апреле

Это предусматривается частью четвертой статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Да перерасчет пенсии с 1 апреля 2025 года станет действующим для лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать.

Он проводится без дополнительного обращения лица в территориальные органы Пенсионного фонда:

лицам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяца страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии; лицам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

В 2025 году будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам, которые назначены/пересчитаны в 2023 году, – отметили в Пенсионном фонде Украины.

В частности право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.

Заметьте! Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях ЗУ "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли 60 лет.