Как определяется размер пенсии

Размер пенсионной выплаты определяется тремя основными факторами: уровнем средней заработной платы в стране, индивидуальным коэффициентом заработка и продолжительностью страхового стажа, передает 24 Канал.

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Если ваш официальный доход составляет 15 000 гривен, будущую пенсию можно примерно рассчитать по формуле, установленной ПФУ.

Пенсия определяется по следующей формуле:

П = Зп × Икз × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зп – средняя заработная плата в стране за три года перед выходом на пенсию;

Икз – коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

По прогнозам, в 2025 году средняя заработная плата, учитываемая для расчета пенсии, может составлять около 15 000 гривен.

Какой будет пенсия при зарплате 15 000 гривен

Рассмотрим, как определяется пенсионная выплата, если ваша официальная зарплата - 15 000 гривен, а страховой стаж составляет 30 лет.

Коэффициент заработной платы (Икз)

Если ваша зарплата соответствует среднему уровню по стране (15 000 гривен), коэффициент равен 1,0.

Коэффициент страхового стажа (Кс)

Для 30 лет стажа: 30 × 1% = 0,30.

Расчет пенсии

Используя формулу:

П = 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

Итак, при зарплате 15 000 гривен и 30 годах страхового стажа, ориентировочный размер пенсии в 2025 году составит 4 500 гривен.

Как на пенсию влияет страховой стаж

Размер пенсии в значительной степени зависит от количества лет страхового стажа. Чем он больше, тем выше выплата:

При 35 годах стажа:

15 000 × 1,0 × 0,35 = 5 250 гривен

При 30 годах стажа:

15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен

При 25 годах стажа:

15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривен

Обратите внимание! Пенсионная выплата не может быть ниже установленного минимума. В 2025 году он будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который, по прогнозам, с декабря составит 3 000 гривен.