Почему вы не получите пенсию в апреле

Речь идет о случаях, когда пенсионер выезжает на ПМЖ за границу и эта страна куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также пенсия может быть отменена, если:

в течение 6 месяцев на счету, куда пенсионеру поступает пенсия, не было никакого движения;

назначение пенсии произошло на основе недостоверных данных;

пенсионер официально признан умершим;

лицо не прошло физическую идентификацию своевременно;

пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

а также других случаях предусмотренных законодательством.

Вернуть себе эти выплаты пенсионер может. Для этого он должен обратиться в ПФУ со специальным заявлением и подтверждающими документами.

Обратите внимание! Возобновление выплаты должно произойти в течение 10 дней с момента выяснения обстоятельств.