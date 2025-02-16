Как засчитывают стаж за рубежом

Стаж засчитывают только для работы в странах, которые имеют соответствующие соглашения с Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Периоды работы за рубежом могут быть зачислены в пенсию, если между Украиной и страной трудоустройства заключен международный договор о пенсионном обеспечении.

Сейчас такие соглашения есть только с некоторыми странами, среди которых Болгария, Польша, Испания, Литва, Молдова и другие, но, например, с Германией такого договора пока нет.

Как работают договоры со странами

Существуют два типа международных договоров по пенсионному обеспечению: территориальный и пропорциональный. Если страна подписала территориальный договор, пенсию будет выплачивать государство, на территории которого вы проживаете, и стаж из Украины и другой страны суммируется.

Заметьте! Пропорциональный договор предусматривает, что пенсию будут выплачивать частично Украина и другая страна в зависимости от того, где человек работал. Важно, чтобы работа была официальной, ведь неофициальный стаж не будет засчитан даже при наличии договора между странами.