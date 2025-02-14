Сколько стажа нужно в 2025 году

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В зависимости от возраста минимальное количество стажа, чтобы уйти на пенсию таково:

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет достаточно иметь 32 года стажа;

в 63 года – 22 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Как увеличить количество стажа

Украинцы имеют право докупить себе стаж. Благодаря этому возрастет размер их выплаты.

1 месяц стажа равен минимальному страховому взносу. Это значение рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты. То есть, 22% от 8 000 гривен – 1 760 гривен.

Кому рекомендуют докупить стаж:

лицам, живущим за границей, но желающим получать пенсию в Украине;

гражданам, которые имеют небольшой официальный доход;

не приобрели достаточно стажа.

Заметьте! Год стажа сейчас стоит 21 120 гривен.