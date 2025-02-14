Кто может получить три тысячи долларов

Проект осуществляется при поддержке Швейцарии, сообщает 24 канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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27 предпринимателей Харьковщины получат грант в размере 3 000 долларов от БФ "Право на защиту"! Фонд запускает уникальную программу поддержки "Право на бизнес: гранты на восстановление пострадавших микропредприятий",

– говорится в заметке.

Среди требований к заявителям:

предоставление доказательств повреждения бизнеса из-за войны;

составление плана восстановления деятельности с четким видением рынка и клиентов;

наличие предыдущего опыта в предпринимательстве.

Приобщиться к программе может бизнес, который физически пострадал из-за военных действий и имеет регистрацию в Харькове или регионе. Однако кроме зон, где сейчас продолжаются боевые действия.

Важно! Приоритет получат бизнесы, которые создадут новые рабочие места, и лица из уязвимых групп населения.

Как подать заявку

Все желающие украинцы могут подать заявку на помощь через заполнение анкеты. Это нужно сделать до 16 февраля.

Деньги можно будет использовать следующим образом:

закупка оборудования, необходимого для восстановления бизнеса;

закупка материалов и сырья, необходимых для восстановления бизнеса;

закупка товара для дальнейшей продажи.

Все заявители получают официальное уведомление о результатах отбора по электронной почте. Оповещение осуществляется в период с 24.02.2025 по 28.02.2025 независимо от результата заявки.

Обратите внимание! Через 30 дней после завершения проекта команда Фонда посетит бизнесы для проверки использования средств и оценки результатов помощи.