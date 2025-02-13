Помощь в случае гибели

Члены семьи погибшего Героя Украины могут получить единовременное денежное вознаграждение, передает 24 Канал со ссылкой на Украинский ветеранский фонд Минветеранов. Ее выплачивают, если она не была получена непосредственно героем при его жизни.

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Выплата осуществляется Пенсионным фондом Украины через банковские учреждения, а сумма выплачивается равными частями среди членов семьи, если награда не была передана героем при жизни.

В случае смерти (гибели) лица, которое имеет особые заслуги перед Родиной, его жена (муж) и дети до 18 лет имеют право на единовременное пособие.

Важно! Помощь составляет пять прожиточных минимумов, определенных на момент смерти на одного человека. Это предусмотрено Законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Ежемесячные выплаты

Согласно Закону Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" и Постановлению Кабинета Министров Украины №79 от 20 января 2023, члены семьи погибшего Героя Украины имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, которая устанавливается в размере минимальной заработной платы, определенной на 1 января календарного года.

Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату и пенсию или государственную социальную помощь, выплата будет осуществляться по одному из этих видов, на выбор лица.

Доплата к пенсии

Согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", в случае смерти лица, которое имело право на пенсию за особые заслуги, нетрудоспособные члены семьи могут получить надбавку к пенсии.

Заметьте! Если в семье есть одно нетрудоспособное лицо, надбавка составляет 70% от суммы пенсии умершего кормильца, а если двое и более нетрудоспособных членов – 90%.

Дополнительные льготы

Согласно Закону Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", члены семьи погибшего Героя Украины имеют право на ряд дополнительных льгот.

Важно! Это включает первоочередное бесплатное медицинское обслуживание, освобождение от квартирной платы и коммунальных услуг, бесплатное погребение и сооружение надгробия по установленному правительством образцу.