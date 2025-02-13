Допомога у разі загибелі

Члени сім'ї загиблого Героя України можуть отримати одноразову грошову винагороду, передає 24 Канал з посиланням на Український ветеранський фонд Мінветеранів. Її виплачують, якщо вона не була отримана безпосередньо героєм при його житті.

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Виплата здійснюється Пенсійним фондом України через банківські установи, а сума виплачується рівними частинами серед членів сім'ї, якщо нагорода не була передана героєм за життя.

У разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, її дружина (чоловік) та діти до 18 років мають право на одноразову допомогу.

Важливо! Допомога становить п'ять прожиткових мінімумів, визначених на момент смерті на одну особу. Це передбачено Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Щомісячні виплати

Згідно з Законом України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" та Постановою Кабінету Міністрів України №79 від 20 січня 2023 року, члени сім'ї загиблого Героя України мають право на отримання щомісячної грошової виплати, яка встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня календарного року.

Якщо особа одночасно має право на щомісячну грошову виплату та пенсію або державну соціальну допомогу, виплата буде здійснюватися за одним з цих видів, на вибір особи.

Доплата до пенсії

Згідно з Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім'ї можуть отримати надбавку до пенсії.

Зауважте! Якщо в сім'ї є одна непрацездатна особа, надбавка становить 70% від суми пенсії померлого годувальника, а якщо двоє і більше непрацездатних членів – 90%.

Додаткові пільги

Згідно з Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", члени сім'ї загиблого Героя України мають право на низку додаткових пільг.

Важливо! Це включає першочергове безкоштовне медичне обслуговування, звільнення від квартирної плати та комунальних послуг, безкоштовне поховання та спорудження надгробка за встановленим урядом зразком.